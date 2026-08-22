ВСУ впервые атаковали складской комплекс Ozon в Самарской области

Сегодня утром ВСУ нанесли удар по логистическому центру маркетплейса Ozon, расположенному в Самарской области. Атака была совершена с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Компания Ozon прокомментировала инцидент: работа пострадавшего объекта приостановлена на неопределённый срок, а товары со склада скрыты с витрины маркетплейса и временно недоступны. Заказы, которые должны были быть доставлены из этого узла, будут отменены с полным возвратом средств клиентам. Логистические маршруты уже перераспределяются между другими объектами сети, поэтому доставка товаров продолжается в обычном режиме. Поставки от продавцов на данный склад временно не принимаются из соображений безопасности

«Размер ущерба мы сможем оценить позже, однако важно понимать, что сервис для клиентов и партнёров продолжает работать 24/7. Наша логистическая сеть продолжает работать в обычном режиме, обеспечивая бесперебойную обработку заказов», — добавили в пресс-службе.

Напомним, логистический комплекс в Самарской области получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Помимо этого, повреждения зафиксировали на одном из промышленных предприятий. В результате атаки есть несколько пострадавших, им оказывают медицинскую помощь. По словам главы региона, военные сбили и подавили несколько десятков беспилотников. К ликвидации последствий происшествия привлекли экстренные службы.