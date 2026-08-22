Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 09:20

ВСУ впервые атаковали складской комплекс Ozon в Самарской области

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Сегодня утром ВСУ нанесли удар по логистическому центру маркетплейса Ozon, расположенному в Самарской области. Атака была совершена с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В результате попадания дрона на территории склада начался пожар. Благодаря тому, что все системы безопасности сработали в штатном режиме, более 500 сотрудников предприятия были эвакуированы за несколько минут до того, как огонь охватил основные помещения. Тем не менее, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что есть пострадавшие — нескольким работникам потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы и кареты скорой помощи, для персонала открыта горячая линия психологической поддержки.

Компания Ozon прокомментировала инцидент: работа пострадавшего объекта приостановлена на неопределённый срок, а товары со склада скрыты с витрины маркетплейса и временно недоступны. Заказы, которые должны были быть доставлены из этого узла, будут отменены с полным возвратом средств клиентам. Логистические маршруты уже перераспределяются между другими объектами сети, поэтому доставка товаров продолжается в обычном режиме. Поставки от продавцов на данный склад временно не принимаются из соображений безопасности

«Размер ущерба мы сможем оценить позже, однако важно понимать, что сервис для клиентов и партнёров продолжает работать 24/7. Наша логистическая сеть продолжает работать в обычном режиме, обеспечивая бесперебойную обработку заказов», — добавили в пресс-службе.

Из-за атаки ВСУ на склад в Самарской области эвакуировано более 500 работников
Из-за атаки ВСУ на склад в Самарской области эвакуировано более 500 работников

Напомним, логистический комплекс в Самарской области получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Помимо этого, повреждения зафиксировали на одном из промышленных предприятий. В результате атаки есть несколько пострадавших, им оказывают медицинскую помощь. По словам главы региона, военные сбили и подавили несколько десятков беспилотников. К ликвидации последствий происшествия привлекли экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar