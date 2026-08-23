В Оренбургской области из центра Ozon эвакуировали более 300 работников

Логистический центр Ozon в Оренбургской области пострадал при отражении атаки беспилотников. С территории эвакуировали более 300 сотрудников, сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня в результате отражения атаки БПЛА пострадал логистический центр Ozon в Оренбургской области. Все системы сработали в штатном режиме, и мы эвакуировали более 300 работников за несколько минут. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Представители компании отметили, что возгорание было быстро потушено силами МЧС. Сейчас на месте работают экстренные службы.

23 августа Оренбург атаковали беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Несколько дронов сбиты над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов.