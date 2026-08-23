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23 августа, 04:58

В Оренбургской области из центра Ozon эвакуировали более 300 работников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Логистический центр Ozon в Оренбургской области пострадал при отражении атаки беспилотников. С территории эвакуировали более 300 сотрудников, сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня в результате отражения атаки БПЛА пострадал логистический центр Ozon в Оренбургской области. Все системы сработали в штатном режиме, и мы эвакуировали более 300 работников за несколько минут. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Представители компании отметили, что возгорание было быстро потушено силами МЧС. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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23 августа Оренбург атаковали беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Несколько дронов сбиты над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов.

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Алена Пенчугина
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