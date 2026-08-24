120 БПЛА и несколько ракет: Ростовская область пережила мощнейшую воздушную атаку

Более 120 беспилотников и несколько крылатых ракет уничтожили минувшей ночью при отражении массированной атаки на Ростовскую область. Пострадавших нет, однако падение обломков привело к многочисленным повреждениям на земле, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Под ударом оказались Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты и 14 районов региона. В Мясниковском и Тарасовском районах загорелись дерево и сухая растительность, возгорания уже ликвидированы. В Каменском районе повреждены частный дом и автомобиль, пожарные тушат два очага в лесах.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Каменске-Шахтинском. Обломками повреждены частные дома и хозяйственные постройки, автомобили и остекление школы. Также задет газопровод, без последствий. Возникший пожар сухой травы ликвидируют.

Специалисты обследуют места падения фрагментов, администрации проведут подомовые обходы для оценки ущерба. Жителям пообещали оказать всю необходимую помощь.

Ранее Life.ru писал, что 22 августа над Ростовской областью уничтожили около 140 БПЛА. Тогда атака также затронула Каменск-Шахтинский и девять районов, а в Шолоховском районе после падения обломков загорелся гектар леса.