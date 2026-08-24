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24 августа, 04:46

Крупное скопление боевиков ВСУ попало под русскую авиацию под Харьковом

В Харьковской области уничтожено скопление украинских боевиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Скопление военнослужащих 475-го отдельного штурмового полка ВСУ было уничтожено в районе Сосновки Харьковской области. Как сообщили РИА «Новости» представители российских силовых структур, подразделение готовилось атаковать российские штурмовые группы с фланга.

По словам собеседника агентства, разведка своевременно обнаружила концентрацию украинских военных, после чего по выявленной цели нанесли авиационный удар.

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Ранее в Харьковской области российские операторы БПЛА обнаружили самоходную артиллерийскую установку ВСУ. После первого попадания беспилотника экипаж остановил машину возле лесополосы, замаскировал её и покинул позицию. В дальнейшем по технике нанесли удары оптоволоконными дронами. Установка загорелась, после чего произошла детонация боекомплекта.

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Артём Гапоненко
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