Скопление военнослужащих 475-го отдельного штурмового полка ВСУ было уничтожено в районе Сосновки Харьковской области. Как сообщили РИА «Новости» представители российских силовых структур, подразделение готовилось атаковать российские штурмовые группы с фланга.

По словам собеседника агентства, разведка своевременно обнаружила концентрацию украинских военных, после чего по выявленной цели нанесли авиационный удар.

Ранее в Харьковской области российские операторы БПЛА обнаружили самоходную артиллерийскую установку ВСУ. После первого попадания беспилотника экипаж остановил машину возле лесополосы, замаскировал её и покинул позицию. В дальнейшем по технике нанесли удары оптоволоконными дронами. Установка загорелась, после чего произошла детонация боекомплекта.