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23 августа, 09:33

«Крылатый чугуний» разгромил два пункта временной дислокации ВСУ

ВКС ударили ФАБами по пунктам дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области. На видео запечатлено, как российские лётчики наносят удары по целям.

ВКС РФ ударили ФАБами по пунктам дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России.

Как сообщило в воскресенье оборонное ведомство, поражены ПВД 15-й бригады оперативного назначения в Белозерском (ДНР) и 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Курганного Харьковской области. Уничтожение подтверждено — удары наносились авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

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Ранее сообщалось, что с 15 по 21 августа российские войска нанесли один массированный и девять групповых ударов по украинским объектам, используя высокоточное оружие и дальнобойные БПЛА. Атакованы заводы оборонной промышленности, включая производства, задействованные в создании ракет «Фламинго», а также объекты снабжения, энергоснабжения и перевозок украинской армии.

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Александра Мышляева
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