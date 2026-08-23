Удар по «воротам»: Выбрана новая мишень ВС РФ для нарушения поставок оружия Украине
Клинцевич: Удары по КПП могут нарушить военную логистику Украины
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Систематическое поражение погранпереходов на западе Украины способно серьёзно осложнить доставку военных грузов из Европы. Такое мнение высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич у себя в телеграм-канале.
По его оценке, повреждённые мосты или железнодорожные пути зачастую удаётся восстановить либо заменить обходными маршрутами, хотя это требует дополнительных расходов и времени. У КПП уязвимость иная: работа погранперехода зависит сразу от целого комплекса объектов и служб.
«Там работают таможня, пограничники, досмотровые площадки, системы связи», — отметил Клинцевич.
По его словам, при регулярных атаках западные страны начнут искать альтернативные пути, однако доставка станет медленнее, дороже и менее предсказуемой. Для войск, которым необходим постоянный подвоз техники и боеприпасов, даже несколько дней задержки могут оказаться существенными.
Ранее Life.ru сообщал, что после удара был выведен из работы КПП «Табаки» в Одесской области на границе с Молдавией. Через это направление проходит поток грузов из Румынии, а повреждение инфраструктуры полностью остановило движение через погранпереход.
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