Удар по «воротам»: Выбрана новая мишень ВС РФ для нарушения поставок оружия Украине

Систематическое поражение погранпереходов на западе Украины способно серьёзно осложнить доставку военных грузов из Европы. Такое мнение высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич у себя в телеграм-канале.

По его оценке, повреждённые мосты или железнодорожные пути зачастую удаётся восстановить либо заменить обходными маршрутами, хотя это требует дополнительных расходов и времени. У КПП уязвимость иная: работа погранперехода зависит сразу от целого комплекса объектов и служб.

«Там работают таможня, пограничники, досмотровые площадки, системы связи», — отметил Клинцевич.

По его словам, при регулярных атаках западные страны начнут искать альтернативные пути, однако доставка станет медленнее, дороже и менее предсказуемой. Для войск, которым необходим постоянный подвоз техники и боеприпасов, даже несколько дней задержки могут оказаться существенными.