Российские подразделения приближаются к Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, которую называют главным оставшимся укрепрайоном ВСУ в Донбассе. После освобождения Зелёного, Николайполья и Матяшева продвижение идёт сразу по нескольким связанным направлениям, сообщает газета «Взгляд».

Ключевым участком становится Дружковка, расположенная примерно в 10 километрах от Краматорска и считающаяся южными воротами агломерации. Восточнее города российские силы заняли Павловку, Приют, Красный Угол, Торское и Торецкое. Украинская армия пока удерживает Райское, потеря которого создаст угрозу полуокружения группировки в Дружковке.

Саму Дружковку украинское командование укрепляет с опорой на промышленную застройку. Однако корпуса газоаппаратного завода, где планировалось создать крупный опорный пункт, были разрушены ударами российских авиабомб.

Одновременно силы ВС РФ подступают к Славянску с восточной стороны. Главным препятствием остаётся Николаевка, в восточную часть которой уже вошли российские подразделения, заняв окрестные высоты. Активному применению беспилотников противника мешает густой лес. Снабжение украинских сил осложнено после уничтожения мостов и переправ через Казённый Торец.

Похожая картина складывается у Краматорска. После освобождения Первомарьевки и Васильевской пустоши между передовыми частями и городской застройкой не осталось населённых пунктов. Сейчас российские военные зачищают национальный парк и курортную зону на холмах перед городом.

На северном участке завершается операция в районе Красного Лимана. Это открывает возможность продвижения через Райгород в тыл Славянску.

Наступление развивается сразу с нескольких сторон. Один из сценариев предполагает первоначальное взятие Дружковки с последующим движением на Краматорск. Другой вариант допускает одновременный штурм всей агломерации на нескольких направлениях уже в этом году.

Ранее немецкий журналист Альфред Хакенсбергер высказал мнение, что ситуация для украинских войск в районе Краматорска становится всё более сложной. По его данным, за последний год российские подразделения заметно приблизились к городу. Если год назад они находились в 30 километрах от Краматорска, то сейчас это расстояние составляет менее половины прежнего. Автор также обратил внимание на сокращение населения Краматорска и соседнего Славянска более чем вдвое.