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28 июля, 13:16

Украина теряет земли, а Россия наступает: В США сделали громкий прогноз по Донбассу

TAC: Переход всего Донбасса под контроль России остаётся реальным

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Вариант, при котором весь Донбасс окажется под контролем России, по-прежнему выглядит вполне вероятным. Такое мнение высказали в американском издании The American Conservative (TAC).

Автор публикации указал, что украинская сторона продолжает утрачивать позиции, пока российские войска движутся вперёд. Одновременно армия РФ, по мнению журналиста, ведёт наступление в Донбассе, переламывающее ход событий.

«Перспектива того, что Россия в конечном итоге установит контроль над Донбассом остаётся весьма осуществимой», — сказано в тексте.

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Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о завершающем этапе освобождения Красного Лимана. По его словам, российские войска наступают на всех направлениях и ежедневно берут под контроль новые территории Донбасса и Новороссии. Эти заявления он сделал на командном пункте группировки «Запад» во время проверки выполнения боевых задач.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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