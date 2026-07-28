Вариант, при котором весь Донбасс окажется под контролем России, по-прежнему выглядит вполне вероятным. Такое мнение высказали в американском издании The American Conservative (TAC).

Автор публикации указал, что украинская сторона продолжает утрачивать позиции, пока российские войска движутся вперёд. Одновременно армия РФ, по мнению журналиста, ведёт наступление в Донбассе, переламывающее ход событий.

«Перспектива того, что Россия в конечном итоге установит контроль над Донбассом остаётся весьма осуществимой», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о завершающем этапе освобождения Красного Лимана. По его словам, российские войска наступают на всех направлениях и ежедневно берут под контроль новые территории Донбасса и Новороссии. Эти заявления он сделал на командном пункте группировки «Запад» во время проверки выполнения боевых задач.