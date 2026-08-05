Ситуация для украинских войск в районе Краматорска становится всё более сложной, а российские подразделения продолжают продвигаться на донецком направлении. К такому выводу пришёл журналист немецкой газеты Die Welt Альфред Хакенсбергер.

По его оценке, за последний год расстояние между российскими войсками и Краматорском заметно сократилось.

«Российские войска добиваются значительных успехов: год назад они находились всего в 30 километрах от Краматорска; сегодня, как говорят, они находятся менее чем в половине этого расстояния», — написал автор.

Хакенсбергер также отметил, что население Краматорска и соседнего Славянска за время конфликта уменьшилось более чем вдвое. По его словам, жители опасаются дальнейшего развития событий, поскольку города регулярно подвергаются ударам беспилотников и авиационных боеприпасов, а в Краматорске продолжается эвакуация мирного населения.

Автор статьи считает, что потеря оставшейся части ДНР станет для Киева одним из самых серьёзных поражений с начала конфликта, тогда как для Москвы это может стать одним из наиболее значимых военных успехов.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска продолжают приближаться к Дружковке, Краматорску и Славянску. При этом эксперты отмечают, что расстояние до городов имеет скорее психологическое значение: вся агломерация уже находится в зоне поражения артиллерии и авиации, а её мощные укрепления делают возможный штурм крайне сложной задачей.