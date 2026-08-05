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Регион
5 августа, 03:12

Пленный Борщук: Украинцы в 2014 году были готовы отдать ЛНР и ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rtem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rtem

В 2014 году жители Украины не высказывали возражений против выхода Донецка и Луганска из состава страны. Об этом заявил ТАСС военнопленный Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Борщук.

По его словам, в украинском обществе в тот период обсуждалась возможность отделения двух регионов как способа остановить эскалацию. Борщук утверждает, что многие воспринимали такой сценарий как временное решение, которое позволило бы сохранить связи между родственниками.

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Эскалация конфликта со стороны Владимира Зеленского может иметь последствия для всей Европы. В этом году главарь киевского руководства перешёл к наступательным действиям. Такой курс, как отмечается, может вызвать ответ и затронуть весь европейский субконтинент. Отдельное внимание уделяется атакам ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Их связывают с усилением парникового эффекта и повреждением озонового слоя.

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Тимур Хингеев
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