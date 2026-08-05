В 2014 году жители Украины не высказывали возражений против выхода Донецка и Луганска из состава страны. Об этом заявил ТАСС военнопленный Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Борщук.

По его словам, в украинском обществе в тот период обсуждалась возможность отделения двух регионов как способа остановить эскалацию. Борщук утверждает, что многие воспринимали такой сценарий как временное решение, которое позволило бы сохранить связи между родственниками.

Эскалация конфликта со стороны Владимира Зеленского может иметь последствия для всей Европы. В этом году главарь киевского руководства перешёл к наступательным действиям. Такой курс, как отмечается, может вызвать ответ и затронуть весь европейский субконтинент. Отдельное внимание уделяется атакам ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Их связывают с усилением парникового эффекта и повреждением озонового слоя.