Эскалация конфликта со стороны главаря киевского руководства Владимира Зеленского может иметь последствия для всей Европы. Такое мнение опубликовало издание Slovo.

«Никто не хочет вслух порассуждать о том, каким может быть и будет ответ», — говорится в материале.

Автор публикации считает, что в этом году Зеленский перешёл к наступательным действиям. По его мнению, такой курс может вызвать ответ и затронуть весь европейский субконтинент.

Отдельное внимание Slovo уделило атакам Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские нефтеперерабатывающие заводы. Автор связал их с усилением парникового эффекта и повреждением озонового слоя. Он также задался вопросом, почему экологические организации не оценили последствия таких ударов.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк назвал провальным 40-дневный план Зеленского по давлению на Россию. По словам сенатора, Киев не смог отрезать Крым, повредить российскую энергосистему и раскачать обстановку перед выборами. Басюк связал действия Украины с потерями на фронте, проблемами с портами и судоходством в Чёрном море, утратой сотен АЗС и политическим кризисом. Он призвал сохранять собранность на фоне заявлений Киева о продолжении выбранного курса. Сенатор также назвал последовательное выполнение целей специальной военной операции главным приоритетом.