«Ответ адекватный»: В Совфеде назвали 40-дневный план Зеленского провальным для Украины
Сенатор Басюк заявил о провале 40-дневного плана Зеленского по давлению на РФ
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План Владимира Зеленского, рассчитанный на 40 дней активного давления на Москву, обернулся для Украины тяжёлыми последствиями. Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин констатировал провал этой инициативы. По словам сенатора, все ключевые цели Киева — от попыток «отрезать» Крым до ударов по энергосистеме и попыток раскачать ситуацию перед выборами — остались недостижимыми, а сама кампания стоила украинской стороне серьёзных ресурсов.
«Ответ [на эти действия] даётся более чем адекватный. Для Киева их 40-дневный план оборачивается и тяжелейшей ситуацией на фронте, где продвижение российских войск системно, и потерями портов и судоходства в Чёрном море, и утратой сотен АЗС, и политическим кризисом», — сказал Басюк в беседе с ТАСС.
По словам сенатора, новые заявления Киева о намерении придерживаться выбранной стратегии, невзирая на любые сроки, требуют от нас предельной собранности. Басюк предостерёг от преждевременного расслабления, напомнив, что приоритетом остается последовательная реализация всех целей СВО.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции, ключевую роль в которой сыграют СБУ и Центр спецопераций «Альфа». Он сообщил об этом после встречи с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой, признав наличие вызовов. Бывший депутат Рады раскрыл коварный смысл «40-дневной операции».
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