План Владимира Зеленского, рассчитанный на 40 дней активного давления на Москву, обернулся для Украины тяжёлыми последствиями. Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин констатировал провал этой инициативы. По словам сенатора, все ключевые цели Киева — от попыток «отрезать» Крым до ударов по энергосистеме и попыток раскачать ситуацию перед выборами — остались недостижимыми, а сама кампания стоила украинской стороне серьёзных ресурсов.

«Ответ [на эти действия] даётся более чем адекватный. Для Киева их 40-дневный план оборачивается и тяжелейшей ситуацией на фронте, где продвижение российских войск системно, и потерями портов и судоходства в Чёрном море, и утратой сотен АЗС, и политическим кризисом», — сказал Басюк в беседе с ТАСС.

По словам сенатора, новые заявления Киева о намерении придерживаться выбранной стратегии, невзирая на любые сроки, требуют от нас предельной собранности. Басюк предостерёг от преждевременного расслабления, напомнив, что приоритетом остается последовательная реализация всех целей СВО.