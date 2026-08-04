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4 августа, 15:37

«Ответ адекватный»: В Совфеде назвали 40-дневный план Зеленского провальным для Украины

Сенатор Басюк заявил о провале 40-дневного плана Зеленского по давлению на РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

План Владимира Зеленского, рассчитанный на 40 дней активного давления на Москву, обернулся для Украины тяжёлыми последствиями. Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин констатировал провал этой инициативы. По словам сенатора, все ключевые цели Киева — от попыток «отрезать» Крым до ударов по энергосистеме и попыток раскачать ситуацию перед выборами — остались недостижимыми, а сама кампания стоила украинской стороне серьёзных ресурсов.

«Ответ [на эти действия] даётся более чем адекватный. Для Киева их 40-дневный план оборачивается и тяжелейшей ситуацией на фронте, где продвижение российских войск системно, и потерями портов и судоходства в Чёрном море, и утратой сотен АЗС, и политическим кризисом»,сказал Басюк в беседе с ТАСС.

По словам сенатора, новые заявления Киева о намерении придерживаться выбранной стратегии, невзирая на любые сроки, требуют от нас предельной собранности. Басюк предостерёг от преждевременного расслабления, напомнив, что приоритетом остается последовательная реализация всех целей СВО.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции, ключевую роль в которой сыграют СБУ и Центр спецопераций «Альфа». Он сообщил об этом после встречи с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой, признав наличие вызовов. Бывший депутат Рады раскрыл коварный смысл «40-дневной операции».

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Наталья Демьянова
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