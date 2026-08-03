Буданов* призвал не ограничивать операцию СБУ против России 40 днями
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Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* призвал не привязывать заявленную операцию СБУ против России к установленному ранее 40-дневному сроку. По его словам, действия украинских спецслужб будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения поставленной цели.
«Продолжать будем. Не цепляйтесь за эти сроки, 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное — результат», — заявил чиновник.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции, ключевую роль в которой сыграют СБУ и Центр спецопераций «Альфа». Он сообщил об этом после встречи с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой, признав наличие вызовов. Бывший депутат Рады раскрыл коварный смысл «40-дневной операции».
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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.