Буданов* призвал не ограничивать операцию СБУ против России 40 днями

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* призвал не привязывать заявленную операцию СБУ против России к установленному ранее 40-дневному сроку. По его словам, действия украинских спецслужб будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения поставленной цели.