Член думского комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал ход 40-дневной операции СБУ, ранее анонсированной Владимиром Зеленским. По его словам, прорывных решений и действий со стороны Киева пока не наблюдается.

Парламентарий отметил, что российским спецслужбам удаётся выявлять и задерживать диверсионные группы, готовившие акции на железной дороге и промышленных объектах. Он подчеркнул важность сохранения бдительности.

Колесник также назвал массированные удары по объектам ВПК Украины, в том числе по Киеву, узлам и топливной инфраструктуре, упреждающим предупреждением. В случае усиления террористической активности против России, по его словам, ответ будет гораздо серьёзнее.