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2 июля, 12:19

«Никаких прорывов»: В Госдуме оценили ход «40-дневной операции» СБУ против России

Депутат Колесник: За 40 дней операции СБУ прорывов со стороны Украины не видно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Член думского комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал ход 40-дневной операции СБУ, ранее анонсированной Владимиром Зеленским. По его словам, прорывных решений и действий со стороны Киева пока не наблюдается.

Парламентарий отметил, что российским спецслужбам удаётся выявлять и задерживать диверсионные группы, готовившие акции на железной дороге и промышленных объектах. Он подчеркнул важность сохранения бдительности.

Колесник также назвал массированные удары по объектам ВПК Украины, в том числе по Киеву, узлам и топливной инфраструктуре, упреждающим предупреждением. В случае усиления террористической активности против России, по его словам, ответ будет гораздо серьёзнее.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции, ключевую роль в которой сыграют СБУ и Центр спецопераций «Альфа». Он сообщил об этом после встречи с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой, признав наличие вызовов. Бывший депутат Рады раскрыл коварный смысл «40-дневной операции».

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Дарья Нарыкова
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