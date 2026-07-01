Анонсированная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Киева о «40 днях ада». Дипломат причислила самого киевского политика к исчадиям ада.

«Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц» — отметила Захарова.

Отдельно представитель МИДа добавила, что «раем и адом не Зеленский распоряжается», но подчеркнула, что киевский главарь «принадлежит ко второй категории».