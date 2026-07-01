Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 14:49

Захарова причислила Зеленского к исчадиям ада после слов о 40-дневной операции

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Анонсированная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Киева о «40 днях ада». Дипломат причислила самого киевского политика к исчадиям ада.

«Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц» — отметила Захарова.

Отдельно представитель МИДа добавила, что «раем и адом не Зеленский распоряжается», но подчеркнула, что киевский главарь «принадлежит ко второй категории».

«План разработан НАТО»: Названа реальная цель «40-дневной операции» Зеленского
«План разработан НАТО»: Названа реальная цель «40-дневной операции» Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции влияния, ключевую роль в которой сыграют СБУ и Центр спецопераций «Альфа». Он сообщил об этом после встречи с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой, признав наличие вызовов. Бывший депутат Рады раскрыл коварный смысл «40-дневной операции».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar