«Укажут на дверь»: В Госдуме раскрыли, почему Зеленскому не удастся поссорить РФ и Китай

Попыткам Владимира Зеленского повлиять на отношения между Москвой и Пекином не суждено сбыться — это не в силах Киева. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По словам парламентария, Зеленский и его команда просто не могут влиять на отношения двух держав. Журова напомнила, что попытки рассорить Пекин и Москву предпринимали и европейцы, и американцы, но ничего не вышло. Китай, по её словам, относится к Украине нормально, однако Россия для Пекина остаётся стратегическим партнёром, и разрушить это невозможно.

Депутат выразила уверенность, что Зеленскому укажут на дверь, если он в Пекине позволит себе оскорбительные высказывания в адрес Москвы. Сами мечтания экс-комика Журова объяснила желанием «вписать себя в историю» и продемонстрировать масштаб своей личности, показав, что Украина может влиять на отношения двух великих держав. Однако, по её мнению, это не соответствует реальности.

А ранее Зеленский приревновал Китай к Москве и сделал заявление. Экс-комик отметил, что Украине необходимо налаживать контакт с Пекином, чтобы тот не встал полностью на сторону РФ.