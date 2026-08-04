«Укажут на дверь»: В Госдуме раскрыли, почему Зеленскому не удастся поссорить РФ и Китай
Депутат Журова: Зеленский не сможет повлиять на отношения России и Китая
Обложка © РИА Новости / Стрингер
Попыткам Владимира Зеленского повлиять на отношения между Москвой и Пекином не суждено сбыться — это не в силах Киева. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
По словам парламентария, Зеленский и его команда просто не могут влиять на отношения двух держав. Журова напомнила, что попытки рассорить Пекин и Москву предпринимали и европейцы, и американцы, но ничего не вышло. Китай, по её словам, относится к Украине нормально, однако Россия для Пекина остаётся стратегическим партнёром, и разрушить это невозможно.
Депутат выразила уверенность, что Зеленскому укажут на дверь, если он в Пекине позволит себе оскорбительные высказывания в адрес Москвы. Сами мечтания экс-комика Журова объяснила желанием «вписать себя в историю» и продемонстрировать масштаб своей личности, показав, что Украина может влиять на отношения двух великих держав. Однако, по её мнению, это не соответствует реальности.
А ранее Зеленский приревновал Китай к Москве и сделал заявление. Экс-комик отметил, что Украине необходимо налаживать контакт с Пекином, чтобы тот не встал полностью на сторону РФ.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.