Владимир Зеленский сомневается, что Украина сумеет удержать под контролем западные территории после завершения боевых действий. Такой вывод содержится в публикации китайского издания Sohu.

«Украина понесла огромные потери молодого населения и имеет внушительные долги перед западными странами. После окончания конфликта даже сам Владимир Зеленский не уверен, сможет ли ослабленная страна сохранить западные территории», — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что в сложившихся обстоятельствах будущее ослабленного государства выглядит крайне неопределённым. Главной угрозой журналисты назвали не внешнее давление, а глубинные разногласия внутри украинских элит.

Попытки Зеленского стабилизировать обстановку через кадровые перестановки успехом не увенчались. В статье упоминается, что после отставок министра обороны Михаила Фёдорова и главнокомандующего Александра Сырского люди вышли на улицы с протестами.

Издание резюмирует: заявление президента России Владимира Путина о возможном распаде Украины продолжает влиять на политическую повестку. Вместе с тем фундаментальную проблему внутреннего раскола киевскому руководству решить не удаётся.

Напомним, на встрече с моряками в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что нынешние границы Украины неизбежно будут пересмотрены. По его словам, западные регионы, являющиеся, по его выражению, «подарком Сталина» в рамках единого государства, Киев в обозримом будущем утратит. Глава государства выразил уверенность, что украинские власти не способны удержать эти территории в своём составе.