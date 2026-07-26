На встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге президент России заявил о неизбежности пересмотра нынешних границ Украины. Глава государства выразил уверенность, что западные регионы страны будут утрачены Киевом в обозримом будущем.

Владимир Путин назвал эти территории «подарком Сталина», сделанным в границах единого государства, существовавшего на тот момент. По его мнению, современные украинские власти не смогут удержать эти земли в своём составе.

«Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что именно Москва на протяжении десятилетий выступала единственной силой, способной обеспечить сохранность украинских границ. Однако, по его словам, Киев сознательно пошёл на разрыв связей с нашей страной, предпочтя конфронтацию партнёрству.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные земли Украины были подарком Иосифа Сталина в рамках единого государства, и, по его мнению, Сталин не предполагал, что такая ситуация может измениться. Путин также высказал мнение, что Киев не сможет сохранить эти территории в долгосрочной перспективе, уточнив, что речь идёт о землях, ранее принадлежавших Польше, Венгрии и Румынии, и это может произойти не сразу, но неизбежно.