Путин назвал западную часть Украины подарком Сталина

Президент России Владимир Путин, напомнил, что Украина получила западные земли в подарок от Иосифа Сталина. Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с военнослужащими ВМФ.

«Там есть западная часть Украины, подарок Иосифа Виссарионовича Сталина послевоенной Украине. Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня», — сказал он.

При этом президент считает, что Киеву не удастся сохранить эти территории в долгосрочной перспективе, уточнив, что речь идёт о землях, которыми когда владели Польша, Венгрия и Румыния. Это может случиться не сразу и занять десятилетия, но непременно произойдёт, добавил Путин.

Также Владимир Путин заявил, что после завершения специальной военной операции стране необходимо сберечь общенациональное единство. Президент выразил уверенность в неизбежном окончании боевых действий и подчеркнул, что чувство сплочённости, проявившееся в обществе, должно остаться с народом и в мирное время.