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Специальная военная операция

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26 июля, 15:59

Путин: СВО рано или поздно закончится, важно сохранить единство

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сберечь общенациональное единство, которое сформировалось в ходе специальной военной операции, и после её завершения. Такое заявление он сделал в День ВМФ во время общения с военнослужащими в Санкт-Петербурге.

Глава государства подчеркнул, что боевые действия рано или поздно завершатся, в этом нет никаких сомнений. По его словам, когда это произойдёт, стране потребуется сохранить то ценное качество, которое проявилось в текущий период.

Путин отметил, что речь идёт именно о чувстве сплочённости, возникшем в обществе. Он дал понять, что этот нематериальный ресурс должен остаться с народом и после наступления мира.

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Также Владимир Путин охарактеризовал идеологическую основу нынешних украинских властей как неонацизм и крайний национализм. Президент разграничил понятия патриотизма и национализма, подчеркнув, что патриотизм выступает за родину и не направлен против кого-либо, тогда как национализм по своей сути агрессивен и строится на противопоставлении другим странам и культурам.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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