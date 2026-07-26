На встрече с военнослужащими ВМФ в Москве и Санкт-Петербурге президент России охарактеризовал идеологическую основу украинских властей. Глава государства заявил, что в основе нынешней политики Киева лежат принципы крайнего национализма и неонацизма.

Путин провёл разграничение между патриотизмом и национализмом, указав на агрессивную направленность последнего. По его словам, украинская модель строится не на любви к своему народу, а на противостоянии другим странам и культурам.

«То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма. Национализм, понятно, он не за себя, он против других. Патриотизм — за родину, но не против кого-то. А национализм — за себя, главное, против других. На основе вот этого крайнего национализма и неонацизма и строится сегодняшняя идеология киевского режима», — сказал глава государства.

Российский лидер также обратил внимание на публичный характер возрождения нацистской риторики. Он напомнил, что после окончания Великой Отечественной войны многие пособники гитлеровской Германии нашли убежище за океаном, где их идеи впоследствии культивировались в антироссийских целях.

Он заявил, что после Великой Отечественной войны часть воевавших на стороне нацистской Германии оказалась за океаном, и антисоветские центры активно использовали их, а затем их преемников, руководствуясь националистическими соображениями в интересах Украины. Он также подчеркнул, что в основе этого лежит нацистская идеология, которую сегодня публично возрождают.

В Кремле неоднократно заявляли, что одной из целей специальной военной операции является денацификация Украины. В Москве считают неприемлемым культивирование радикальных националистических движений в соседнем государстве.