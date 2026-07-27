Политолог расшифровал геополитический сигнал Путина о гарантиях существования Украины

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Царьградом» обратил внимание на центральный тезис выступления президента России, прозвучавшего на встрече с военными моряками. По его мнению, заявление Владимира Путина о гарантиях территориальной целостности Украины содержит гораздо более глубокий подтекст, чем может показаться на первый взгляд.

Эксперт напомнил, что российский лидер указал на уникальную роль Москвы как единственного гаранта существования украинского государства в его постсоветских границах. Однако после того, как официальный Киев объявил о своей враждебности, эти обязательства, по мнению Светова, утратили силу.

«Он сказал: «Она существовала под гарантии России. Только Россия гарантировала существование Украины, в тех границах, которые были». После того, как они заявили о своей враждебности России, стали отказываться от всего, объявили русских там меньшинством — гарантии существования Украины исчезли», — пояснил политолог.

Светов также предупредил о цепной реакции, которая может последовать в случае пересмотра границ соседними государствами. Он отметил, что Польша, Венгрия и Румыния уже давно ведут подготовительную работу по оформлению гражданства и выявлению этнических связей с жителями западных областей Украины.

«А ведь немцы сейчас вовсю начали эти судебные иски предъявлять полякам на утраченную собственность. И это означает, что немцы могут поставить вопрос: если вы возвращаете земли себе на востоке от Украины, то верните нам земли на западе, которые вы получили по итогам Второй Мировой войны», — предупреждает политолог.

По словам эксперта, эти процессы вскрывают системные противоречия послевоенного мироустройства. Он допустил, что постановка вопроса о принадлежности западных украинских территорий может повлечь за собой пересмотр пакта об объединении Германии и поставить под угрозу современную конфигурацию границ в Восточной Европе.

«Раз возникает угроза существованию Украины вообще — значит, русским войскам надо выходить на границы Польши, Венгрии и Румынии», — отметил Светов.

При этом он уточнил, что пока речи о прямом разделе территорий между соседями не идёт, однако Москва должна учитывать развитие этой ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности пересмотра текущих границ Украины, выразив уверенность, что западные регионы вскоре выйдут из-под контроля Киева. Он назвал эти территории «подарком Сталина» Украине в рамках единого государства и отметил, что нынешние власти не способны их удержать.