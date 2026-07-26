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26 июля, 17:05

Путин назвал бредом собачьим объявление русских на Украине нетитульной нацией

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ резко раскритиковал решение киевских властей объявить русских на Украине нетитульной нацией. Он назвал это абсурдным и не соответствующим историческим реалиям.

«Сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Но они это сделали, они же приняли решение официальное, что русские на Украине — это нетитульная нация. Здрасьте, приехали. А что это тогда? Ну Бог с ними», — заявил Путин.

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Ранее в Петербурге на встрече с военными Владимир Путин заявил о неизбежности пересмотра нынешних границ Украины. Он выразил уверенность, что западные регионы в ближайшее время выйдут из-под контроля Киева. Президент назвал эти территории «подарком Сталина», переданным Украине в составе единого государства, и отметил, что сегодняшние власти не способны их удержать.

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Александра Мышляева
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