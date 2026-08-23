В ДНР пять мирных жителей пострадали при атаках украинских беспилотников

Пять мирных жителей получили ранения после атак украинских беспилотников на территории Донецкой Народной Республики. Один из пострадавших получил травмы после подрыва на взрывоопасном предмете в Петровском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«В Петровском районе Донецка при подрыве на взрывоопасном предмете ранения средней степени тяжести получил мужчина. К 22.00 количество раненых гражданских лиц составляет пять человек», – заявил Пушилин.

Глава республики уточнил, что в результате атак были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили. Повреждения зафиксировали в городских округах Донецк, Горловка и Дебальцево, а также в Волновахском, Тельмановском и Шахтёрском муниципальных округах. Всего пострадали шесть жилых домов и два объекта инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о гибели женщины после атаки БПЛА на регион. По его словам, обломки сбитого беспилотника повредили частный жилой дом, где находилась погибшая.