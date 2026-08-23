Женщина погибла при атаке БПЛА ВСУ на Тульскую область

Женщина погибла в результате атаки беспилотников на посёлок Плеханово в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Дрон был уничтожен при отражении атаки, однако обломки повредили частный жилой дом, где находилась погибшая. Других пострадавших, по данным главы региона, нет.

На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают последствия атаки. Миляев выразил соболезнования родным и близким погибшей, а жителей области призвал соблюдать осторожность из-за сохраняющейся угрозы атак беспилотников.

Ранее в Севастополе силами ПВО, мобильных групп и авиации были сбиты 11 БПЛА. Пострадала 16-летняя девочка: она находилась дома и получила осколочное ранение от разбитого стекла, её доставили в детскую больницу, состояние стабильное. В районе Балки Бермана и Верхнесадового обломки дронов упали в виноградники, вызвав возгорание травы и кустарников, также повреждены окна в нескольких многоквартирных домах и один автомобиль.