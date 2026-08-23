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23 августа, 13:02

Развожаев сообщил об уничтожении 11 БПЛА над Севастополем

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

В Севастополе отразили очередную атаку беспилотников — силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы сбили 11 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительной информации, пострадала 16-летняя девочка. В момент атаки она находилась дома и получила осколочное ранение от разбитого стекла. Её доставили в детскую больницу, состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В районе Балки Бермана и Верхнесадового два сбитых дрона упали в виноградники — там загорелись трава и кустарники. Также зафиксированы точечные повреждения окон в нескольких многоквартирных домах и повреждён один автомобиль.

Взрыв произошёл в доме на Кубани: ранены 5 человек
Взрыв произошёл в доме на Кубани: ранены 5 человек

Ранее в Ейском районе Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Такое решение было принято после атаки беспилотников, унёсшей жизни трёх человек, включая двоих детей.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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