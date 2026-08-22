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Регион
22 августа, 15:55

Режим ЧС ввели в Ейском районе Кубани после гибели трёх человек при атаке БПЛА

Ейск. Обложка © ТАСС / URA.RU / Наумов Роман

Ейск. Обложка © ТАСС / URA.RU / Наумов Роман

В Ейском районе Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Такое решение было принято после атаки беспилотников, унёсшей жизни трёх человек, включая двоих детей.

«В Ейском районе введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил Ейского районного звена территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении администрации района.

Как уточнили в районной администрации, особый режим для экстренных служб действует с 16:00 22 августа 2026 года.

В Ейском районе Кубани объявили траур после гибели двух детей при атаке БПЛА
В Ейском районе Кубани объявили траур после гибели двух детей при атаке БПЛА

Напомним, ранее число погибших в результате атаки беспилотников на Ейский район увеличилось до трёх человек. В оперштабе региона сообщили, что один из пострадавших, госпитализированных после удара по жилым домам, скончался в больнице Ейска.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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