Взрыв произошёл в доме на Кубани: ранены 5 человек
МЧС: 5 человек пострадали при взрыве газа в доме в кубанской станице Кирпильской
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Пять человек пострадали после хлопка газовоздушной смеси в частном доме в станице Кирпильской Усть-Лабинского района. Всех доставили в больницу, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
После хлопка внутри здания вспыхнул пожар. Пламя распространилось на 56 квадратных метров и повредило деревянные конструкции, вслед за чем обрушилась кровля.
Спасатели не позволили огню перекинуться на соседние постройки. Полностью пожар ликвидировали к 08:50. На месте работали 34 человека и 11 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.
Ранее Life.ru писал о похожем ЧП в частном доме в Ингушетии. Там после хлопка газовоздушной смеси пострадали пять человек, среди которых трое детей. Всех госпитализировали, обстоятельства происшествия выясняли спасатели и следователи.
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