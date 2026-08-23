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23 августа, 09:01

Взрыв произошёл в доме на Кубани: ранены 5 человек

МЧС: 5 человек пострадали при взрыве газа в доме в кубанской станице Кирпильской

Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пять человек пострадали после хлопка газовоздушной смеси в частном доме в станице Кирпильской Усть-Лабинского района. Всех доставили в больницу, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После хлопка внутри здания вспыхнул пожар. Пламя распространилось на 56 квадратных метров и повредило деревянные конструкции, вслед за чем обрушилась кровля.

Спасатели не позволили огню перекинуться на соседние постройки. Полностью пожар ликвидировали к 08:50. На месте работали 34 человека и 11 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

В КЧР скончалась пострадавшая при взрыве газа в частном доме
В КЧР скончалась пострадавшая при взрыве газа в частном доме

Ранее Life.ru писал о похожем ЧП в частном доме в Ингушетии. Там после хлопка газовоздушной смеси пострадали пять человек, среди которых трое детей. Всех госпитализировали, обстоятельства происшествия выясняли спасатели и следователи.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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