31 мая, 08:28

При взрыве газа в жилом доме в Ингушетии пострадали двое взрослых и трое детей

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

В частном доме в Ингушетии взорвалась газовоздушная смесь. Пострадали пять человек, включая троих детей. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

Последствия взрыва газа в Ингушетии. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

Утром 31 мая в селе Троицкое на улице Осмиева произошёл хлопок газа в частном жилом строении. Возгорания не последовало.

Пострадавших срочно отвезли в Сунженскую ЦРБ. По факту ЧП работают спасатели и следователи — им предстоит установить причину и обстоятельства случившегося. От ГУ МЧС по Республике Ингушетия на месте происшествия работали 11 человек и 3 единицы техники.

А ранее в Липецке на улице Баумана произошёл пожар в частном домовладении. После этого часть здания обвалилась. Возгорание сопровождалось сильным хлопком. Пламя перекинулось на стоящие рядом автомобили.

Владимир Озеров
