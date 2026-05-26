26 мая, 17:25

В Липецке обрушилась часть жилого дома, под завалами могут оставаться люди

Обложка © Life.ru

В Липецке после пожара произошло частичное обрушение частного жилого дома. Предварительно, под завалами могут находиться люди, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По словам губернатора, возгорание произошло на улице Баумана и сопровождалось громким хлопком. Строение получило серьёзные разрушения — конструкции здания сложились. Пламя перекинулось на стоявшие рядом автомобили. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

Артамонов прокомментировал появившуюся в Сети версию о том, что причиной пожара стал прилёт украинского дрона: силовики эту информацию не подтверждают. Причины случившегося расследуются.

Ранее Life.ru сообщал, что на Филиппинах в городе Анхелес рухнуло строящееся девятиэтажное здание. Жертвами обрушения стали три человека, под завалами могли оказаться до 18 пострадавших.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Липецкая область
