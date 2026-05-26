В Липецке обрушилась часть жилого дома, под завалами могут оставаться люди
Обложка © Life.ru
В Липецке после пожара произошло частичное обрушение частного жилого дома. Предварительно, под завалами могут находиться люди, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, возгорание произошло на улице Баумана и сопровождалось громким хлопком. Строение получило серьёзные разрушения — конструкции здания сложились. Пламя перекинулось на стоявшие рядом автомобили. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.
Артамонов прокомментировал появившуюся в Сети версию о том, что причиной пожара стал прилёт украинского дрона: силовики эту информацию не подтверждают. Причины случившегося расследуются.
