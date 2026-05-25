25 мая, 05:07

Три человека погибли после обрушения здания на Филиппинах, 18 пропали без вести

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Три человека погибли после обрушения строящегося здания в городе Анхелес на Филиппинах. В стране продолжается поисково-спасательная операция, сообщил телеканал GMA News.

По данным местных властей, под завалами девятиэтажного строящегося здания могут находиться ещё 18 человек. Спасатели продолжают разбор конструкций и поиск пропавших.

Власти также сообщили, что в ходе операции удалось спасти 26 человек. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

В Герлице на востоке Германии обрушился жилой дом

Ранее в городе Анхелес на Филиппинах рухнуло строящееся многоэтажное здание. Изначально местные власти заявляли, что под завалами могли оказаться от 30 до 40 рабочих. Часть людей смогла самостоятельно выбраться из-под обломков сразу после происшествия. Обрушение также затронуло соседнее строение. Под завалами оказался 51-летний гражданин Малайзии — турист, его удалось спасти.

Антон Голыбин
