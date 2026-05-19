В Герлице на востоке Германии обрушился жилой дом

В восточногерманском городе Герлиц произошло обрушение жилого здания. Предварительной причиной ЧП называют детонацию бытового газа. Как пишет газета Bild, под обломками могут находиться до пяти человек.

Очевидцы сообщили, что сначала раздался громкий хлопок, после которого постройка рухнула. Жителей соседних домов в целях безопасности эвакуировали и временно разместили в специально подготовленных пунктах, пока эксперты оценивают состояние окружающих строений.

Как отмечается, в разрушенном здании располагались квартиры, сдававшиеся внаём. На месте работают спасательные службы, пожарные бригады и технические специалисты. Для обнаружения возможных пострадавших под завалами также привлечены расчёты кинологов со служебными собаками.

Ранее в бразильском Сан-Паулу произошёл взрыв газа в одном из зданий, после чего начался пожар. Причиной стала возможная утечка газа — в момент взрыва ремонтная служба проводила техобслуживание инфраструктуры. Огонь перекинулся на несколько близлежащих жилых домов.