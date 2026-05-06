В Екатеринбурге оцепили колледж после обрушения кровли спортзала

В Екатеринбурге оцепили территорию Уральского колледжа технологий и предпринимательства после обрушения кровли в спортзале. На месте работают оперативные службы.

По данным МЧС, частичное обрушение произошло в учебном заведении на улице Умельцев. Площадь повреждения составила около 400 квадратных метров. Здание спортзала серьёзно пострадало. Вокруг него выставлено оцепление, рядом дежурит скорая помощь. На месте идёт разбор завалов. Также туда прибыли полицейские с поисковыми собаками, сообщает корреспондент РИА Новости.

В прокуратуре Свердловской области заявили, что несколько плит обрушились из-за трещины в покрытии здания. По предварительным данным, пострадавших нет. Информацию продолжают уточнять.

После ЧП возбуждено уголовное дело о халатности. Теперь следствию предстоит установить, кто отвечал за состояние здания и почему дефект не устранили до обрушения.