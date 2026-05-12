При взрыве газа в Сан-Паулу пострадал как минимум один человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei
В бразильском Сан-Паулу произошёл взрыв газа в одном из зданий, после чего начался пожар. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.
Инцидент случился во второй половине дня в западной части города. Причиной стала возможная утечка газа — в момент взрыва ремонтная служба проводила техобслуживание инфраструктуры. Огонь перекинулся на несколько близлежащих жилых домов.
На месте работают пожарные. По предварительным данным, есть как минимум один пострадавший, ему оказывают помощь.
Ранее в Заволжье пятеро сотрудников предприятия пострадали, надышавшись газом с резким химическим запахом, трое доставлены в больницу. В настоящее время компетентные службы устанавливают обстоятельства произошедшего и причины появления химического запаха. Предприятие ожидает медицинские заключения о состоянии пострадавших сотрудников..
