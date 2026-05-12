Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 мая, 00:19

При взрыве газа в Сан-Паулу пострадал как минимум один человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

В бразильском Сан-Паулу произошёл взрыв газа в одном из зданий, после чего начался пожар. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Инцидент случился во второй половине дня в западной части города. Причиной стала возможная утечка газа — в момент взрыва ремонтная служба проводила техобслуживание инфраструктуры. Огонь перекинулся на несколько близлежащих жилых домов.

На месте работают пожарные. По предварительным данным, есть как минимум один пострадавший, ему оказывают помощь.

Ранее в Заволжье пятеро сотрудников предприятия пострадали, надышавшись газом с резким химическим запахом, трое доставлены в больницу.

Виталий Приходько
