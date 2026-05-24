На Филиппинах под завалами рухнувшего строящегося здания оказались до 40 человек

На Филиппинах в городе Анхелес рухнуло строящееся десятиэтажное здание. Под завалами оказались до 40 человек, сообщает телеканал GMA News.

По словам руководителя пресс-службы городской администрации Джея Пелайо, под завалами могут находиться около 30–40 рабочих. Порядка 10 человек смогли самостоятельно выбраться из-под обломков.

Обрушение затронуло и соседнее здание. Под завалами оказался 51-летний гражданин Малайзии — турист, его удалось спасти. На месте проводится поисково-спасательная операция.

Ранее в восточногерманском городе Герлиц произошло обрушение жилого здания. Предварительной причиной ЧП называют детонацию бытового газа. Очевидцы сообщили, что сначала раздался громкий хлопок, после которого постройка рухнула. Жителей соседних домов в целях безопасности эвакуировали и временно разместили в специально подготовленных пунктах, пока эксперты оценивали состояние окружающих строений.