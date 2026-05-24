Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 03:00

На Филиппинах под завалами рухнувшего строящегося здания оказались до 40 человек

Обложка © X / IBC TV 13

Обложка © X / IBC TV 13

На Филиппинах в городе Анхелес рухнуло строящееся десятиэтажное здание. Под завалами оказались до 40 человек, сообщает телеканал GMA News.

По словам руководителя пресс-службы городской администрации Джея Пелайо, под завалами могут находиться около 30–40 рабочих. Порядка 10 человек смогли самостоятельно выбраться из-под обломков.

Обрушение затронуло и соседнее здание. Под завалами оказался 51-летний гражданин Малайзии — турист, его удалось спасти. На месте проводится поисково-спасательная операция.

В марокканском Фесе при обрушении дома в историческом квартале погибли 14 человек
В марокканском Фесе при обрушении дома в историческом квартале погибли 14 человек

Ранее в восточногерманском городе Герлиц произошло обрушение жилого здания. Предварительной причиной ЧП называют детонацию бытового газа. Очевидцы сообщили, что сначала раздался громкий хлопок, после которого постройка рухнула. Жителей соседних домов в целях безопасности эвакуировали и временно разместили в специально подготовленных пунктах, пока эксперты оценивали состояние окружающих строений.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • филиппины
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar