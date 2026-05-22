В марокканском Фесе при обрушении дома в историческом квартале погибли 14 человек

В марокканском городе Фес, расположенном на севере страны, произошло обрушение пятиэтажного жилого здания. Число жертв трагедии, по последним данным, достигло 14 человек. Об этом сообщил новостной портал Hespress со ссылкой на медиков.

Инцидент произошёл в районе Айн Накби. Медики уточнили, что ещё шесть человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Тела погибших и пострадавшие были доставлены в региональную городскую больницу и в университетскую больницу Хасана II.

Причиной обрушения, по предварительным данным, стало незаконное строительство. Об этом заявил представитель марокканского министерства национального, городского планирования, жилищной и городской политики Адиб Бенибрагим. Прокуратура при городском апелляционном суде начала тщательное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

