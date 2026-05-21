Врачи борются за жизнь выпускника после обрушения балкона в школе Севастополя

После обрушения балкона в школе №13 в больнице остаются 10 подростков, одна девушка и две юноши находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Наиболее сложная ситуация у одного из парней — врачи продолжают бороться за его жизнь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев у себя в телеграм-канале.

Все пострадавшие продолжают находиться под наблюдением врачей, которые оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шестерых пострадавших оценивается как стабильное: у них травмы средней степени тяжести. Ещё одна школьница самостоятельно обратилась за помощью вечером и сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

«Ещё трое — одна девушка и двое парней — в тяжёлом состоянии. Одного из молодых людей вечером прооперировали, он в реанимации, в сознании, под наблюдением врачей. Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь», — пишет Развожаев.