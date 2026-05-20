Балкон с детьми рухнул во время фотосессии в школе в Севастополе, 10 пострадали

В Севастополе в школе № 13 обрушился балкон на втором этаже. По предварительным данным, пострадали 10 детей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы города, школьники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. После обрушения у детей зафиксированы травмы разной степени тяжести. Губернатор заявил, что причины происшествия будут устанавливать в ходе тщательного расследования. По его словам, после проверки всех обстоятельств примут необходимые меры

«На месте работают все необходимые оперативные службы. Детям оказывается помощь, пострадавшие транспортируются в больницу», — сообщил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в одной из гимназий Краснодара ученик распылил перцовый баллончик. 16-летний подросток нашёл баллончик в чужом рюкзаке в раздевалке и решил его опробовать, детей пришлось срочно эвакуировать.