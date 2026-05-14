Пять детей пострадали от распыления перцового баллончика в школе во Владивостоке

В средней школе №63 на Бородинской улице Владивостока произошло ЧП — дети распылили перцовый газовый баллончик. Сигнал в скорую поступил в 10:36, на место оперативно выехали две бригады медиков, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В результате инцидента пострадали пятеро учащихся. Врачи оказали всем пострадавшим необходимую помощь прямо на месте, после чего детей передали родителям. Медики заверили: здоровью школьников ничего не угрожает. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в одной из гимназий Краснодара девятиклассник распылил перцовый баллончик. 16-летний подросток нашёл баллончик в чужом рюкзаке в раздевалке и решил его опробовать, после чего вернул вещь на место. Когда другие ученики зашли в помещение после урока, они почувствовали недомогание, и всех, кто находился в здании, срочно эвакуировали.