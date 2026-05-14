Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 11:16

Пять детей пострадали от распыления перцового баллончика в школе во Владивостоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ERIK Miheyeu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ERIK Miheyeu

В средней школе №63 на Бородинской улице Владивостока произошло ЧП — дети распылили перцовый газовый баллончик. Сигнал в скорую поступил в 10:36, на место оперативно выехали две бригады медиков, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В результате инцидента пострадали пятеро учащихся. Врачи оказали всем пострадавшим необходимую помощь прямо на месте, после чего детей передали родителям. Медики заверили: здоровью школьников ничего не угрожает. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета и сбежал через окно
В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета и сбежал через окно

Ранее сообщалось, что в одной из гимназий Краснодара девятиклассник распылил перцовый баллончик. 16-летний подросток нашёл баллончик в чужом рюкзаке в раздевалке и решил его опробовать, после чего вернул вещь на место. Когда другие ученики зашли в помещение после урока, они почувствовали недомогание, и всех, кто находился в здании, срочно эвакуировали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar