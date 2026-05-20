20 мая, 15:02

Развожаев: Одного из пострадавших в севастопольской школе прооперировали

Школа в Севастополе, в которой обрушился балкон. Обложка © Telegram / Следком

Опасения вызывает состояние здоровья трёх школьников, которые получили травмы после падения с балкона в школе в Севастополе. Один из них уже прооперирован, двоих готовят к хирургическому вмешательству. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Одного мальчика сейчас прооперировали, перевели в палату. Двоим детям сейчас будут оказывать хирургическую помощь. Остальные ребята, которые пострадали в меньшей степени, находятся в обычных палатах. Они приходят в себя, общаются с родителями, уже даже пообедали», — говорится в тексте.

Чиновник заверил, что при малейшей необходимости детей немедленно отправят медицинским бортом в ведущие федеральные центры. На данный момент врачи оценивают, что экстренной нужды в этом нет. Развожаев уточнил, что всего пострадавшими числятся девять выпускников — это шесть юношей и три девушки. Всем подросткам по 17 лет. Многим теперь требуется психологическая помощь.

Полмиллиарда из бюджета: Что известно о подрядчике, сделавшем ремонт в школе с рухнувшим балконом
Как сообщалось, балкон обрушился в севастопольской школе №13, когда выпускники вышли на него, чтобы сфотографироваться. Капремонт проводился в учреждении в прошлом году. Возбуждено уголовное дело, его ход взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Пострадали девять детей, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Татьяна Миссуми
