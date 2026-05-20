Развожаев: Одного из пострадавших в севастопольской школе прооперировали

Опасения вызывает состояние здоровья трёх школьников, которые получили травмы после падения с балкона в школе в Севастополе. Один из них уже прооперирован, двоих готовят к хирургическому вмешательству. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник заверил, что при малейшей необходимости детей немедленно отправят медицинским бортом в ведущие федеральные центры. На данный момент врачи оценивают, что экстренной нужды в этом нет. Развожаев уточнил, что всего пострадавшими числятся девять выпускников — это шесть юношей и три девушки. Всем подросткам по 17 лет. Многим теперь требуется психологическая помощь.