В севастопольской школе, где рухнул балкон с детьми, год назад делали ремонт

В Севастополе продолжают выяснять обстоятельства обрушения школьного балкона, под которым оказались дети. Как выяснилось, капитальный ремонт в учебном заведении проводился всего год назад, сообщает Telegram-канал Baza.

В школе тогда полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады и привели в порядок все помещения. Всего на ремонт потратили 156,5 миллиона рублей, пишет SHOT. Из них непосредственно на балкон — 29 тысяч рублей.

Работы шли в 2024–2025 годах и закончились в июне прошлого года. Официально по документам реконструкция завершилась 15 мая — то есть всего пять дней назад. Подрядчиком выступало ООО СЗ «Темпрано». Компания дала гарантию на свои работы на пять лет. Несмотря на это, конструкция балкона не выдержала, что привело к травмам детей. Причины обрушения предстоит установить специалистам.

Ранее Life.ru рассказывал, что в севастопольской школе №13 обрушился балкон на втором этаже. Глава города сообщил, что выпускники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. Причины случившегося установят во время детального расследования, а по его итогам примут все необходимые меры.