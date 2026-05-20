На упавшем балконе школы в Севастополе фотографировались выпускники 11 класса

В Севастополе балкон школы обрушился во время фотосессии выпускников 11 класса. Об этом рассказала SHOT мать одного из ребят.

По её словам, снимки на балконе 13-й школы — ежегодная традиция, и сегодня весь класс собрался там сфотографироваться. Во время съемки конструкция не выдержала нагрузки и рухнула. По свидетельствам очевидцев, несколько школьников получили серьёзные травмы: у некоторых сломаны руки и челюсть, одна девочка находится без сознания.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб для оказания помощи пострадавшим. Сейчас выясняются причины обрушения и степень ответственности школы за безопасность учеников.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Севастополе в школе № 13 обвалился балкон на втором этаже. Глава города сообщил, что выпускники вышли на балкон для фотосессии. Причины инцидента будут выяснены в ходе детального расследования, а по его итогам будут приняты все необходимые меры.