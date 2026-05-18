Школьник, сломавший рёбра однокласснице, будет писать ОГЭ под конвоем ФСИН

В Свердловской области девятиклассника, осуждённого за нападение на одноклассницу, доставят на ОГЭ под конвоем сотрудников ФСИН и полиции. Об этом информационному агентству «Регнум» рассказала директор школы Марина Тараева.

«Сейчас подросток уже заканчивает девятый класс, это значит, что он будет обязан сдать ОГЭ. Удалённо это сделать нельзя — будет сдавать итоговый экзамен на общих условиях. Для этого ГУ ФСИН будет организован конвой, который доставит к месту проведения экзамена, они будут дежурить рядом с ним. Также на экзамене будет присутствовать сотрудник полиции», — рассказала она.

В 2024 году во время перемены подросток с разбега ударил девочку ногой в грудь. Медики диагностировали у неё переломы рёбер и другие травмы. Позже вскрылось, что осуждённый систематически избивал и травил пострадавшую.

В сентябре 2025 года суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор возмутил жителей области и других регионов, его сочли слишком мягким. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть это решение и обжаловать вердикт.

Сейчас парень находится на домашнем обучении, но государственный экзамен обязан сдавать очно. Ему предстоит сидеть в одной аудитории с одноклассниками, включая ту самую пострадавшую девочку.

