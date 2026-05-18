Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 13:46

Школьник, сломавший рёбра однокласснице, будет писать ОГЭ под конвоем ФСИН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anelo

В Свердловской области девятиклассника, осуждённого за нападение на одноклассницу, доставят на ОГЭ под конвоем сотрудников ФСИН и полиции. Об этом информационному агентству «Регнум» рассказала директор школы Марина Тараева.

«Сейчас подросток уже заканчивает девятый класс, это значит, что он будет обязан сдать ОГЭ. Удалённо это сделать нельзя — будет сдавать итоговый экзамен на общих условиях. Для этого ГУ ФСИН будет организован конвой, который доставит к месту проведения экзамена, они будут дежурить рядом с ним. Также на экзамене будет присутствовать сотрудник полиции», — рассказала она.

В 2024 году во время перемены подросток с разбега ударил девочку ногой в грудь. Медики диагностировали у неё переломы рёбер и другие травмы. Позже вскрылось, что осуждённый систематически избивал и травил пострадавшую.

В сентябре 2025 года суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор возмутил жителей области и других регионов, его сочли слишком мягким. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть это решение и обжаловать вердикт.

Сейчас парень находится на домашнем обучении, но государственный экзамен обязан сдавать очно. Ему предстоит сидеть в одной аудитории с одноклассниками, включая ту самую пострадавшую девочку.

Врала и украла вейп: В Шуе подростки избили девочку и нарвались на уголовку
Врала и украла вейп: В Шуе подростки избили девочку и нарвались на уголовку

Ранее сообщалось, что в Будённовске подростки жестоко избили несовершеннолетнего. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами. Его семья переживает, что малолетние нападавшие могут избежать наказания. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас выясняют все обстоятельства драки и устанавливают личности участников. Расследование контролирует краевое управление СК.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar