7 мая, 18:49

Врала и украла вейп: В Шуе подростки избили девочку и нарвались на уголовку

В Ивановской области группа подростков избила 11-летнюю девочку и сняла на видео

В городе Шуя Ивановской области группа несовершеннолетних совершила жестокое нападение на 11-летнюю девочку, вынудив её публично извиняться и избивая на камеру. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, толпа школьников устроила расправу над пострадавшей, которая была младше их. Подростки обвинили жертву во лжи и краже вейпа, потребовав покаяться перед компанией, по всей видимости, их друга. Всё происходящее записывали на видео.

В травле по очереди участвовали и юноши, и девушки. Ребёнка поставили на колени, били по лицу, добивали уже лежачую. Некоторые нападавшие были в тактических перчатках.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело в отношении трёх подростков в возрасте от 14 до 16 лет, которые непосредственно принимали участие в избиении.

Ранее в Ачинске 13-летний мальчик попал в больницу после нападения мужчины, вооружённого металлической ложкой для обуви. Ребёнок получил сотрясение мозга и переломы. У нападавшего за плечами уже были судимости за хищение имущества и неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью.

Юрий Лысенко
