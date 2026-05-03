Башкир избил многодетного отца-инвалида и его дочь с аутизмом за тропинку

В Башкирии неадекватный 44-летний мужчина по имени Павел избил инвалида и его четырёхлетнюю дочь. Сосед годами терроризирует целое СНТ, рассказали SHOT жители садоводства «Авиатор». Мужчина решил, что тропинка между его участком и соседним должна принадлежать только ему. Тех, кто не согласен, он бьёт, а детей разгоняет машиной.

Павел, терроризирующий соседей несколько лет. Фото © SHOT

Вчера неадекват перешёл все границы: ударил ногой четырёхлетнюю девочку с аутизмом и разбил голову её 56-летнему отцу-инвалиду. Мужчина шёл из магазина с палочкой, нёс хлеб и молоко. Он многодетный отец, сейчас находится в больнице на реабилитации.

56-летний мужчина, пострадавший от рук Павла. Фото © SHOT

Пострадавшие написали заявления в полицию, но, по их словам, ситуация не изменилась.

