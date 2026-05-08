8 мая, 15:21

В Будённовске группа подростков избила несовершеннолетнего, возбуждено дело

Подростки, устроившие драку на Ставрополье.

В Будённовске группа подростков напала на несовершеннолетнего и жестоко избила его. Об этом стало известно из социальных сетей, информацию заметили в СК.

Ребёнка госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. Его родители боятся, что нападавшие могут избежать наказания в силу своего юного возраста. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Статья — «Хулиганство».

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников преступления. Выясняются обстоятельства случившегося. Ход расследования взяли на контроль в краевом управлении Следкома.

Ранее в ивановской Шуе подростки жестоко избили 11-летнюю девочку, заставив её публично просить прощения. Школьники обвинили ребёнка во лжи и краже электронной сигареты. Они потребовали, чтобы девочка повинилась перед компанией.

Александра Мышляева
