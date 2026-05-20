Один из школьников остаётся без сознания после обрушения балкона в Севастополе

Обложка © Life.ru

Один из школьников, пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя, находится в тяжёлом состоянии. По данным SHOT, подростка доставили в больницу без сознания. Остальные девять учеников находятся в удовлетворительном состоянии. Они остаются под наблюдением врачей.

Обстоятельства ЧП выясняются. Специалистам предстоит установить, почему балкон не выдержал нагрузки и кто отвечал за безопасность конструкции в здании школы.

Ранее в школе №13 Нахимовского района Севастополя обрушился балкон, на который вышли десять учеников: школьники хотели сделать общее фото. Всех пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Марина Фещенко
    avatar