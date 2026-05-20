Полмиллиарда из бюджета: Что известно о подрядчике, сделавшем ремонт в школе с рухнувшим балконом
SHOT: Сделавшая рухнувший в Севастополе балкон фирма заработала сотни миллионов
Школа в Севастополе, в которой рухнул балкон с подростками. Обложка © VK / Департамент образования и науки г.Севастополя
Компания «Темпрано», которая занималась реставрацией балкона, впоследствии обрушившегося вместе со школьниками в Севастополе, получила государственные контракты почти на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает SHOT.
Гендиректор Алина Б. Фото © SHOT
По данным канала, среди последних объектов подрядчика — ремонт Дома культуры в селе Терновка, библиотеки, школы № 28 в Севастополе и других социальных учреждений. Cумма контрактов — около 500 млн рублей. Только за последний год доходы компании превысили 370 млн рублей.
Гендиректором фирмы является 36-летняя Алина Б. Ранее её награждали за «вклад в модернизацию инфраструктуры» Севастополя в рамках проекта «Образование». Сейчас, по данным издания, она занимает 449-е место в отраслевом рейтинге строительных компаний Севастополя.
Также сообщается, что руководитель компании регулярно отдыхала за границей — в Италии, ОАЭ, Турции, Швейцарии, на Сейшелах, в Африке и Грузии.
Напомним, в севастопольской школе №13 обрушился балкон на втором этаже, когда ученики вышли на него, чтобы сделать фото. Следственный комитет сообщил: учебное заведение открыли после капремонта в 2025 году. Пострадали десять человек. Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты. Глава муниципалитета заверил, что расследование будет всесторонним, а необходимые меры — принятыми.
