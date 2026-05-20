При обрушении в Севастополе пострадал юный армрестлер, но он помог одноклассникам, несмотря на травмы

В севастопольской школе №13 произошло обрушение балкона, когда компания подростков решила сделать модное фото в прыжке. Хрупкая конструкция не выдержала, и несколько учеников оказались под завалами. 17-летний призёр по армрестлингу, несмотря на полученные травмы, помогал выбираться одноклассникам из-под обломков.

Как сообщает Telegram-канал «Baza», одной из самых тяжёлых пострадавших стала девушка Катя — с ней Даниил должен был танцевать вальс на последний звонок. Школьницу госпитализировали без сознания, но позже она пришла в себя, и сейчас врачи продолжают реанимационные мероприятия.

По данным издания, количество тяжело пострадавших уже выросло до трёх человек. Родители учеников рассказали, что опорные балки на балконе отсутствовали, а сама конструкция с самого начала не внушала доверия.

Призёр по армрестлингу спас школьников при обрушении балкона в школе в Севастополе. Фото © Telegram/Baza

Подросток — серебряный призёр Первенства Крыма по армрестлингу среди юниоров, многократный участник республиканских соревнований по силовым видам спорта, который в марте взял серебро на фестивале «Крымская весна». Он вышел на балкон с одноклассниками, чтобы сделать общее фото на память.

Сам подросток отделался царапинами, от госпитализации отказался и помог довести пострадавших до скорой. Сейчас он находится на территории школы, его здоровью ничего не угрожает.