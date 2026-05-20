Специальная военная операция
20 мая, 09:40

Следком возбудил уголовное дело после обрушения балкона в школе Севастополя

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения балкона в севастопольской школе. Информация об этом опубликована на официальном канале СК в «Максе».

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинения травм школьникам при обрушении балкона на втором этаже Качинской общеобразовательной школы», — уточнили в ведомстве.

Известно, что школа после капитального ремонта была введена в эксплуатацию в 2025 году. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты для осмотра, сбора доказательств и установления причин инцидента. По данным ведомства, пострадали десять человек.

В севастопольской школе, где рухнул балкон с детьми, год назад делали ремонт
Ранее Life.ru сообщал, что в севастопольской школе №13 обрушился балкон на втором этаже. По словам главы города, ученики вышли на конструкцию, чтобы сделать фото. Причины происшествия будут выяснены в ходе тщательного расследования, а после его завершения примут необходимые меры.

Владимир Озеров
